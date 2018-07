Cristian Ehdey enciende el plató ‘A puro dolor’ como Son by Four

ACTUACIONES GALA 9 | CRISTIAN EHDEY

Cristian Ehdey se ha atrevido a interpretar a Son by Four en la novena gala de ‘Tu cara no me suena todavía’. El concursante ha erizado la piel a los espectadores con su interpretación ‘A puro dolor’ y ha recibido muchas ovaciones y aplausos. ¡Enhorabuena, Cristian!