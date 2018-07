Charo Bravo, dispuesta a imitar a Rosa de España si llega a la final de ‘Tu cara no me suena todavía’

VALORACIONES GALA 2 | CHARO BRAVO

El jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ ya entiende por qué esta concursante se apellida Bravo. Y es que se ha marcado una actuación de aúpa como Gloria Gaynor en ‘I will survive’. Mónica Naranjo se ha deshecho en halagos con esta mujer luchadora que ha demostrado su garra y vozarrón. ¡Enhorabuena!