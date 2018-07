Carmen Cuartero inunda de emociones cantando ‘Amor eterno’, de Rocío Dúrcal

ACTUACIONES GALA 9 | CARMEN CUARTERO

Con los mariachis y los sentimientos a flor de piel, Carmen Cuartero ha llegado a la novena gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ para llevarnos al pasado con ‘Amor eterno’, la maravillosa canción que interpretaba Rocío Dúrcal, una de las canciones por las que no pasan los años, solo se acumulan los recuerdos. ¡Nos ha encantado, Carmen!