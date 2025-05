"Me voy": Yenesi estalla contra el jurado en la próxima gala de Tu cara me suena

Tu cara me suena está al rojo vivo. Como ya veníamos comentando en las primeras galas, el nivel este año está por las nubes y todos los concursantes se esfuerzan cada semana para hacerlo bien e intentar conseguir su momento de gloria.

En la próxima gala, Yenesi protagonizará una rompedora y enérgica imitación de Britney Spears. La artista se quedará satisfecha con su imitación, pero cuando vea la puntuación que el jurado que da por ella, estallará y se desahogará sobre lo que lleva pensando varias galas.

"¿Cuándo lo hago bien si siempre quedo de las últimas?", preguntará cansada de recibir bajas puntuaciones por parte del jurado. La concursante defenderá que todas las semanas se ha dedicado a imitar y que no nota que su esfuerzo se vea representado.

Yenesi no soportará la presión y, tras recibir las puntuaciones por parte del jurado, abandonará el plató. Para entenderlo todo y descubrir si se apaciguará su enfado, no te pierdas la octava gala de Tu cara me suena, el viernes a las 22:00h en Antena 3.