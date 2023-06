La transformación de Miriam Rodríguez en Christina Aguilera: ¡Es 'La Reina'!

Entre los grandes artistas que pisarán el escenario de 'Tu cara me suena' gracias a los concursantes en la Gala 10, hay una diva sin discusión que puede eclipsar a todos. Se trata de Christina Aguilera y es el enorme reto al que se enfrenta Miriam Rodríguez. Cambia de registro tras el sensual glamour que demostró como Meghan Traynor con 'Made you look'.

Eso sí, Miriam aparecerá poderosa, con un vestidazo rojo y rodeada de mariachis. Su puesta en escena nos trasladará a México con la ranchera 'La Reina'. Es el guiño que Christina hizo a sus raíces latinas pues, aunque nacida en Nueva York, tanto su padre como su madre son de Ecuador.

El equipo de caracterización no se ha dejado ni un detalle, desde el vestuario hasta la peluquería. Y también el departamento de escenografía ha preparado el número con todo esmero para ser el máximo homenaje al original. ¡Descúbrelo!