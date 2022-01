Revive los cambios de look más extremos en la historia de ‘Tu cara me suena’

Durante la historia del programa, toda España ha sido juez de todo lo que ha ocurrido en el programa: lágrimas, bailes, emociones, etc. Pero los cambios de look han sido una parte fundamental del programa, ya que son los que han dado vida a nuestros concursantes. Por eso, vamos a repasar los cambios de look más sorprendentes en toda la historia de 'Tu cara me suena'.

Lydia Bosch como Marilyn Manson

Lydia Bosch en esta novena edición dejó a todos boquiabiertos desde que puso pie en el escenario. A la concursante, con unos rasgos tan delicados, le hicieron un cambio de 360 grados para traer al plató de ‘Tu cara me suena’ al mismísimo Marilyn Manson.

Lucía Jiménez como Leiva

Los cambios de sexo no tan fáciles en cuanto a maquillaje, y en esta actuación de la concursante de la sexta edición, Lucía Jiménez se ha puesto sombrero y barba para representar a Leiva. Fue un cambio de look tan bien hecho, que hasta Lolita admitió que ‘parecía un tío’.

Arturo Valls como Sabrina

Hasta ahora, hemos repasado cambios de looks de mujeres a hombres, pero, ¡ellos no se quedan atrás! Arturo Valls, un concursante inolvidable de la segunda edición, ha representado a Sabrina, con unos shorts y un escote que le han dejado cantando literalmente con el pecho al aire. Que, como señaló el mismo Valls, "iban a su bola".

Nia Correia como Antonio Machín

Nia en esta novena edición se ha puesto traje y corbata para traer al legendario Antonio Machín. La artista trajo de vuelta a Machín, con un look clavado al artista, un blanco y negro fenomenal y una voz que logró recrear bastante bien.

Yolanda Ramos como Junco

Yolanda Ramos, concursante de la quinta edición del programa, ha hecho pasar a todo el mundo momentos estupendos. En esta actuación, tuvo el reto de representar a Junco, trayéndose su corte, su acento, y como no, ¡la cabina telefónica!

Ruth Lorenzo como Conchita Wurst

Un vestidazo, una barba y una gran actuación ha sido lo que nos ha dado Ruth Lorenzo, concursante de la cuarta edición de ‘Tu cara me suena’. La artista, se levantó de las cenizas como un fénix con el look tan característico de Conchita Wurst.

María Peláe como Camilo

Recrear un bigote como el de Camilo no es fácil, y menos aún representar al artista a la vez. Camilo, o más bien María Peláe, enamoró a Àngel Llàcer con su look y ganas para darlo todo en el escenario. Peláe consiguió traer al escenario al artista colombiano de pies a cabeza, con instrumento y todo lo que conlleva, para contagiar de buen rollo a todos.

Agoney como Lady Gaga

Todos sabemos que Lady Gaga tiene un estilo único, y no solamente para el baile. Agoney ha traído a la perfección las distintas facetas de Lady Gaga en ‘Applause’. El concursante experimentó hasta cuatro cambios de vestuario durante la actuación en un excelente trabajo de coordinación con el cuerpo de baile.

José Corbacho como Tina Turner

¿Quién mejor que José Corbacho para representar a Tina Turner? Con tacones rojos y encaje, el concursante ha traído a la artista al escenario con su propio estilo, sacándole sonrisas a todo el mundo. Puso patas arriba el escenario y al público. ¡Menudo espectáculo!

Loles León como Orquesta Mondragón

Loles León se sometió a un cambio extremo de vestuario, de cara, y hasta de color, cuando tuvo que formar parte de la Orquesta Mondragón. La combinación entre un mimo y el Joker de Batman fue una delicia para los espectadores.

Lydia Bosch como Miguel Bosé

Lydia Bosch ha demostrado las muchas facetas que tiene sobre el escenario, y con su imitación de Miguel Bosé mantuvo muy alto el listón. La actriz fue pura sensualidad sobre el escenario tanto en la cara como en el cuerpo. ¡No se veía a Lydia por ningún lado!