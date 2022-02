“Lo que se me viene es de traca”: Los concursantes desvelan cómo están preparando la próxima gala de ‘Tu cara me suena’

Rasel cuenta que Red Hot Chili Peppers es un grupo que le encanta desde que era niño, pero eso no quiere decir que la preparación de la imitación sea sencilla. “En mi vida he podido decir tres frases seguidas”, el cantante confiesa que el inglés no es su fuerte. Pero, si algo le gusta a Rasel son los retos, y, a pesar de las dificultades, el artista se está preparando para darlo todo sobre el escenario, ¡incluida la dieta para estar en forma!

Agoney se “quitará una espinita” en la gala de esta noche: el cantante siempre había querido cantar con su maestro al piano. Como artista invitado, Manu Guix acompañará al concursante para regalarnos la mejor imitación de Elton John y Years & Years. Agoney está muy ilusionado de poder cantar ‘It´s a sin’, un “himno para su generación”.

Los Morancos se atreven a todo y esta noche nos deleitarán con el mejor italiano. Los hermanos Cadaval están preparando la mejor imitación de Julio Iglesias y Patty Pravo. Los cómicos están muy contentos con lo que les tocó en el pulsador de la gala pasada y esta noche vamos a verlos disfrutar en una divertida actuación.

