"Me llenas los ojos de brillo y eso no se opera": Lolita se rinde ante la trayectoria de una concursante

Desde que ha salido al escenario, María Peláe ha impresionado a todos en la décima gala de la novena edición de 'Tu cara me suena', y en especial a Lolita. Para ella, la concursante ha descubierto "la clave", que no es tocar "por rumba" si no con el toque especial de la tierra cubana.

La miembro del jurado, habiendo intentado detallar más lo que sintió al ver a la artista, ha comentado que no solo imita, sino que se "mete dentro".

La artista ha terminado diciendo que se le pone la piel de gallina con todas sus actuaciones, además de bailar y gozar. "Me llenas los ojos de brillo, y el brillo no se opera", ha concluído.

