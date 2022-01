"No has acusado a nadie": Chenoa se sincera con un concursante tras su incidente en la actuación

Agoney no ha tenido un reto fácil en la octava gala de 'Tu cara me suena'; el concursante se ha metido en la piel de Michael Jackson y su 'Bad'.

Nada más comenzar la actuación, el cantante ha tenido que hacer frente a un pequeño incidente que el jurado no ha pasado por alto.

Cuando ha llegado la hora de la valoración, Chenoa, Lolita, Ángel Llàcer y Carlos Latre han coincidido en otorgarle una baja puntuación, pero han destacado su gran capacidad para seguir adelante y brindar al público una gran actuación.

Lolita, por su parte, le ha dedicado unas bonitas palabras de apoyo y comprensión: "En vez de parar y decir me he equivocado, él ha seguido para adelante".

Además, Chenoa ha secundado la opinión de su compañera de mesa, dirigiéndose a su "niño mimado" y aplaudiendo su actitud sobre es escenario: "No has echado balones fuera y no ha acusado a nadie. Aparte de artista, eres una persona maravillosa".

Vuelve a ver la valoración del jurado a Agoney en el vídeo de arriba .

