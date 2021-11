La fuerza de María Peláe corona una noche mágica ante el mejor David Fernández en ‘Tu cara me suena’

La cuarta gala de ‘Tu cara me suena’ prometía una noche llena de magia, pasión y talento a raudales, y vaya si lo ha sido. En la gala anterior, Agoney se alzaba con su primera victoria tras su perfecta imitación de Limahl.

La encargada de inaugurar la noche ha sido Nia, que ha sido puro fuego y sensualidad como una de las Pussycat Dolls. Su interpretación de ‘Don’t cha’ ha dejado a todos ‘hot’ y con la boca abierta. ¡Menuda imitación!

Loles León se ha enfrentado a un cambio de sexo para imitar a Gary Low. La concursante se ha atrevido incluso con un poco de beatbox al inicio de la actuación de ‘La colegiala’.

Los Morancos se han vestido de gala para imitar a un dúo estelar: Frank Sinatra y Bono sobre el plató para interpretar ‘I’ve got you under my skin’. ¡Menudo derroche de elegancia!

La actuación estelar de la noche la ha protagonizado María Peláe, que ha compartido escenario con Pastora Soler tras salirle la casilla ‘Original y copia’ en el pulsador de la pasada gala. Juntas, han interpretado ‘Solo tú’, en un verdadero ejercicio de potencia y emoción. ¡Qué pedazo de actuación!

Agoney ha revivido el auténtico baile de fin de curso americano con su imitación de Frankie Valli. El concursante ha podido interpretar ‘Grease’ en el plató junto a los actores del musical.

David Fernández se ha resarcido de sus pasadas actuaciones y ha divertido a todos con su interpretación de Torrebruno y ‘Don Pelanas’. El cómico ha impregnado el plató de nostalgia y risas a partes iguales. ¡Hasta ha llevado al escenario un perro gigantesco! Sin duda, la mejor imitación de David Fernández en lo que va de temporada.

Lydia Bosch ha maravillado con su imitación de Bebe. La actriz ha recreado el videoclip de ‘Con mis manos’, y la complejidad de su interpretación ha sido señalada por el jurado. ¿Se verá reflejada en los votos su dificultad?

La última concursante en subir al escenario ha sido Eva Soriano. En las últimas galas siempre ha ganado la última actuación de la noche. ¿Volverá a pasar esta vez? Desde luego, su interpretación de ‘Milionària’ como Rosalía ha rozado la perfección. ¡Cuánto talento hay esta temporada!

Para cerrar la noche, esta cuarta gala ha contado con Bely Basarte como invitada. La cantante y compositora ha cautivado con su interpretación de Olivia Rodrigo y su ‘Drivers license’. Bely ha maravillado al jurado, y en especial a Àngel Llàcer, que le ha hecho un pequeño regalo para que vaya practicando por si decide volver el año que viene como concursante. ¿Aceptará el reto?

Después de tremendas actuaciones, ha llegado la hora de votar. Y es que, en esta gala, no ha habido debate: María Peláe se ha llevado los doce puntos tanto del jurado como del público. Su dúo con Pastora Soler ha acaparado todos los focos, y le ha servido para estrenarse como ganadora en esta novena edición de ‘Tu cara me suena’. ¡Enhorabuena!

Pero esto no para y los concursantes ya se están preparando para una quinta gala que promete grandes emociones. El pulsador ha decidido a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana. ¿Te lo vas a perder?