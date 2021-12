Un desatado Agoney arrasa ante la soberbia imitación de Los Morancos en ‘Tu cara me suena’

Los concursantes de ‘Tu cara me suena’ han tenido grandes y divertidos retos en una quinta gala que comenzó con un mensaje de ánimo de Lydia Bosch, que no ha podido participar esta noche por motivos personales.

En la pasada gala, María Peláe sorprendía con su poderosa imitación de Pastora Soler junto a la mismísima artista andaluza.

El encargado de arrancar esta gran noche ha sido David Fernández, que ha tenido que dar vida al rey Julien, el lémur de la película de animación de ‘Madagascar’. Con el tema ‘Yo quiero marcha, marcha’, el concursante ha divertido a todo el público con una imitación muy salvaje.

El reto de María Peláe ha sido mayúsculo, pues la cantautora se ha metido en la piel de la ‘Reina de Pop’. Una exigente Madonna, que no para de moverse sobre el escenario con ‘Express yourself’ han puesto al límite a nuestra concursante.

Los Morancos han protagonizado, hasta ahora, su mejor imitación en esta novena temporada de ‘Tu cara me suena’. En esta ocasión, los hermanos Cadaval no se han enfrentado a un dúo: César ha encarnado a Manzanita, y Jorge ha tenido realizar una increíble actuación del encargado de los bongos en ‘Verde’. ¡Menuda demostración de talento!

Agoney ha roto con una de las mayores supersticiones que existen en el mundo del espectáculo. Su imitación de Rauw Alejandro, con un traje amarillo que ha acaparado todas las miradas en ‘Todo de ti’, se ha coronado como una de las grandes actuaciones de la noche.

El pulsador le dejó a Loles León la oportunidad de ir acompañada de una amiga, y la actriz ha llamado a Mariola Fuentes para cantar 'Yes Sir, I can boogie' de Baccara. Las risas han inundado el plató de ‘Tu cara me suena’ con el arte que derrochan estas dos artistas.

Otra de las grandes actuaciones la ha protagonizado Eva Soriano, en la piel de Aitana y junto al auténtico Zzoilo para interpretar ‘Mon amour’. Entre los dos artistas ha fluido una química como nunca antes se había visto. ¡Eva se ha metido tanto en el papel que ha hablado toda la noche como Aitana!

Nia Correia se ha aficionado a los cambios de sexo, y en esta ocasión se ha metido en la piel de Antonio Machín. Con su tema ‘Dos gardenias’, la concursante se ha sometido a un reto extremo para interpretar a un artista que es todo lo contrario a lo que ella es, y a lo que ha imitado hasta ahora.

El último concursante en actuar ha sido Rasel, que ha seguido mejorando su inglés en el programa para encarnar al vocalista de Imagine Dragons en ‘Believer’. ¡Qué derroche de energía y agresividad sobre el escenario!

Por último, Carlos Sadness ha sido el invitado en esta quinta gala para poner el broche de oro a una noche muy emocionante. El artista ha interpretado ‘Divina’, de Radio Futura, y ha manifestado su deseo de concursar en un futuro en ‘Tu cara me suena’. ¿Lo veremos como un concursante en próximas temporadas?

Los votos del jurado han puesto al número de Agoney en todo lo alto, seguido de cerca por la fantástica imitación de Los Morancos, pero el público ha confirmado con sus puntos la tremenda actuación de Agoney, coronándose como el ganador de esta quinta gala. Es la segunda vez que el concursante se lleva la victoria durante esta temporada. ¡Felicidades!

¿Hay ganas de más? La próxima gala promete unas actuaciones de escándalo. El pulsador ya ha repartido los artistas a los que tendrán que imitar nuestros concursantes. ¡Ya queda menos para la sexta gala de ‘Tu cara me suena’!