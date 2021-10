La confesión de Loles León en la nueva edición de 'Tu cara me suena': "En algunas de las actuaciones se me han saltado las lágrimas"

Llega una nueva edición de 'Tu cara me suena'. Después de ocho temporadas, el programa con más éxito de nuestro país vuelve a Antena 3. Con un plató totalmente renovado y con uno casting más potentes, 'tu cara me suena' promete no fallar.

Loles León, una de las concursantes de esta nueva edición, asegura que cada actuación ha sido un reto para ella: "Participar en este programa era un sueño para mí", asegura.

Además hace un spoiler sobre la nueva edición de 'Tu cara me suena': "En muchas actuaciones se me han saltado las lágrimas de la emoción".

Las novedades de la nueva edición de 'Tu cara me suena'

Como una de las novedades de esta edición, el plató se ha renovado. Se ha movido el ascensor a un lado para que el espacio donde actúan los concursantes sea mucho mayor.

También se han redistribuido los asientos para que el público del programa pueda disfrutar plenamente del espectáculo desde todos los ángulos.

Manel Fuentes se vuelve a poner al frente de este formato musical de prime time que buscará las mejores imitaciones de grandes artistas entre un grupo de valientes concursantes que ya han demostrado en multitud de ocasiones sus dotes artísticas.

Por supuesto, el presentador no estará solo acompañando a los concursantes: Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer volverán a asumir la tarea como jurado de ‘Tu cara me suena’y serán ellos los que valores el trabajo cada semana de los concursantes y sus actuaciones.