Conchita responde a Lydia Bosch tras su actuación más especial en 'Tu cara me suena'

Lydia Bosch emprendió su viaje más emotivo de toda su trayectoria en 'Tu cara me suena' rindiendo homenaje a su familia.

Mientras interpretaba en tema 'El viaje' convertida en Conchita, los espectadores vibraron de emoción mientras en la pantalla grande visualizaban imágenes de la actriz junto a sus series queridos.

Nada más acabar la actuación, Lydia no pudo evitar las lagrimas mientras muchos de los presentes en el plató aplaudían su valentía protagonizando uno de los momentos más mágicos de la Gran Final.

La concursante no solo recibió los elogios de los miembros del jurado, sino que la propia Conchita quiso enviarle un mensaje a través de las redes sociales en modo de agradecimiento:

"Me acabo de enterar de esta maravilla tan preciosa... Gracias @lydiabosch, me he emocionado al verlo, y mucho... Es increíble todo lo bonito que me ha traído esta canción, gracias a @tucaramesuena porque han hecho también un trabajo precioso con el vídeo...me ha emocionado un montón ver a Lydia con sus niños. Es precioso ver que una canción que le hice a Leo...ya sea de todos. Cuando crezca le enseñaré todas estas cosas bonitas que pasaron con su canción".

Lydia, emocionada por las palabras de la cantante, no tardó en reaccionar: "Que ilusión me ha hecho que te haya gustado. Lo he hecho con mucho respeto hacia tí y también con mucho, mucho amor. Te abrazo fuerte @oficialconchita".

