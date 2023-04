¡Superan sus límites! Esta noche, una gala que será una auténtica fiesta: "El meneíto es el gran reto"

Los concursantes de 'Tu cara me suena' están preparados para volver a dar el do de pecho para hacerse con la victoria en una noche que pasará a la historia. Entre otros alicientes, está el novedoso 'Duelo', que enfrentará a Susi Caramelo y a Miriam Rodríguez para ver quién imita mejor a Rosalía. En 'Tu cara me suena' ya no vale solo con interpretar con efectividad al cantante, sino que ahora también tendrán que competir entre compañeros de tú a tú.

Por su parte, Merche recuerda su adolescencia gracias a Rick Astley. En la entrevista, ya nos ha dado una muestra de cómo intentará imitar su voz grave. Por su parte, a Alfred le toca el gran reto de interpretar al ídolo latino Marc Anthony, algo que ve complicado: "El movimiento que tiene es una cosa innata de los latinos".

Andrea Guasch se encuentra "bastante acojonada" ante el tremendo cambio de registro que tiene que hacer en su imitación de Ángela Carrasco. Mientras tanto, Jadel se ve bastante confiado y con opciones al ponerse en la piel de Jamiroquai.

Una de las imitaciones más difíciles es, sin duda, la de Agustín Jiménez, que ha tenido que ensayar mucho la escena en la que habla (cantando) por primera vez Charles Chaplin. En cuanto a Josie, traerá a dos amigas para ser The Buggles.

¿Cómo han afrontado esta semana de preparación? ¡Nos lo cuentan ellos mismo en el vídeo de arriba!