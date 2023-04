Rosalía provoca el mayor enfrentamiento en la historia de 'Tu cara me suena': "No sabes a quién tienes enfrente"

Las novedades de esta décima edición de 'Tu cara me suena' están llevando al programa a otro nivel. Por primea vez en su historia, en la Gala 4 tendremos a dos concursantes enfrentándose entre sí al imitar a la misma cantante, pero distinta canción. Estas concursantes serán Susi Caramelo y Miriam Rodríguez, que harán de Rosalía en el próximo programa.

La humorista interpretará la canción 'Chicken teriyaki', mientras que la artista cantará 'Despechá'. La intención de que sean diferentes es para darle una mayor diversión al espectáculo del concurso, ya que no es la misma Rosalía, en cuanto a movimientos y musicalidad, en una canción que en otra.

En un primer momento, el duelo puede parecer desequilibrado, ya que una es cantante y la otra no. De hecho, así lo ha querido hacer saber Susi Caramelo: "Ella tiene más técnica y a mí me han dado la difícil, por eso quiero que la gente lo valore". Sin embargo, ésta se ha mostrado también confiada de sí misma: "No tienes ni idea de la rival que tienes enfrente, no te relajes".

Por su parte, Miriam Rodríguez ha tirado de humor para contestar a su rival: "Es una ignorancia decir que a mí me ha tocado la fácil". Pero, a su vez, también se ha mostrado segura de sí misma: "Yo tengo el hit del verano, tu canción nadie se la sabe".

Ambas quieren ganar y están confiadas de ello, aun con la desigualdad que pueda haber entre ellas. ¿Quién crees que lo hará mejor? ¡Descubre todas las curiosidades en el vídeo!