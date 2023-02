Merche se lanza a "la aventura" de 'TCMS 10': "En mi vida he imitado a nadie"

Con 20 años ya de carrera musical a sus espaldas, Merche da el paso de lanzarse a "la aventura" de 'Tu cara me suena', convirtiéndose en concursante de la décima temporada. Supone el más difícil todavía para ella porque nos confiesa: "En mi vida he imitado a nadie".

"Los retos siempre me han dado mucha adrenalina", asegura la cantante sobre los motivos que le han hecho atreverse a participar en este programa. Además, recuerda que, antes de sacar su primer disco, cantaba en orquestas: "Me aprendía la melodía de las canciones pero las cantaba siempre a mi bola". No obstante, sí hay una persona en su familia que sería también muy buena candidata a 'TCMS': "Mi hermana mayor imita que te quita las penas del sentío".

De momento, Merche se descarta entre los favoritos para ganar esta décima edición: "¿Tú sabes los monstruos que hay allí?", comenta sobre sus compañeros. Tras ver sus ensayos, avisa de que vamos a ver grandes números: "Son absolutamente maravillosos".