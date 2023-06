La alocadísima imitación de Susi Caramelo y Silvia Abril como Elton John y RuPaul

¡Qué regalazo es volver a tener a Silvia Abril en ‘Tu cara me suena’! Pocos concursantes nos han hecho reír al nivel que ella consiguió en su temporada y el plató se llena de una magia especial cada vez que regresa. Ha vuelto a demostrarlo esta vez en complicidad con Susi Caramelo: se han convertido en una exuberante RuPaul y en un inquieto Elton John, y han cantado ‘Don't go breaking my heart’.

Esta pareja no sólo no nos ha roto el corazón, sino que nos ha enamorado. ¡Este número entra directo al ranking de los más divertidos de toda la historia del programa! Ya el inicio ha sido una gran declaración de intenciones, con Silvia superdiva y Susi asegurando que no sabía más inglés que el de la letra de la canción. “Bueno, maricón, tira la música”, ha dicho esta RuPaul sin pelos en la lengua.

Es imposible resumir todo lo que ha ocurrido después, porque ha sido una sucesión constante de guiños y gags y, por lo tanto, un no parar de reír. La frescura de Silvia ha supuesto todo un revulsivo para Susi, aún más alocada con esta compañía. ¡Dale al play para disfrutar de esta actuación inolvidable!

Ha sido una noche llena de estrellas y también con un toque latino. De eso se ha encargado… ¡Luis Fonsi! En realidad, ha sido Jadel, pero lo ha hecho tan bien que por momentos ha sido como ver al cantante puertorriqueño sobre el escenario.

Le ha imitado con ‘Corazón en la maleta’ y cumpliendo un detalle imprescindible del artista: su permanente sonrisa. Por eso, la actuación ha sido una constante de buenísimas vibraciones.