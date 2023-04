Una 'Super Bowl' en cada gala: los shows que han hecho historia en 'Tu cara me suena'

Las actuaciones más memorables de muchos artistas han ocurrido en un evento tan importante y con tanta audiencia como es la Super Bowl. El descanso de este acontecimiento deportivo ha dejado algunos de los números musicales más espectaculares de todos los tiempos... ¡Y 'Tu cara me suena' ha sido capaz de reproducir algunos en el plató!

Históricamente, quien dio fama planetaria a la actuación de la Super Bowl fue Michael Jackson. Carlos Baute le imitó con su mítico 'Beat it'. También con la boca abierta nos dejó Fran Dieli convertido en Prince para versionar 'Kiss'. Como ellos dos, voz y coreografía impecables dejó Blas Cantó por el escenario interpretando a Justin Timberlake y el conocido tema 'Can't stop the feeling'.

Apartado especial para las grandes divas que han pasado por la Super Bowl. Beatriz Luengo y Yotuel subieron la temperatura con su twerking como Rihanna y Drake en 'Work'. Soraya Arnelas fue Katy Perry para llenar el plató de ritmo con el exitazo 'Swish, swish'. Y Nia Correia alzó la voz con el himno 'Freedom' como Beyoncé. ¡Qué numerazo!

Una ovación se llevó Agoney al tranformarse en Lady Gaga con 'Applause'. Y queda aún una estrella en el mundo de las divas: Madonna, en la que se transformó Jordi Coll para cantar su 'Hung up'.

La imitación más reciente de un artista que ha actuado en la Super Bowl la ha hecho Alfred. En su primera actuación en la décima temporada, ha imitado a Coldplay y su 'Fix you'. Es la demostración de que cada gala de 'Tu cara me suena' es... ¡un gran espectáculo!