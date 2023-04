¡De película! Las imitaciones de cine que se merecen un Oscar en 'Tu cara me suena'

El plató de 'Tu cara me suena' se ha convertido muchas veces en un inmejorable plató de cine que ha rememorado algunas de las mejores escenas musicales de la historia. Son muchos los concursantes que se han atrevido y con mucho éxito.

Ha habido actuaciones tan mágicas como la de Nerea Rodríguez, que consiguió trasladarnos al mundo de 'Frozen' gracias a su Elsa con 'Into the unknown'. Ella no nos dejó helados, pero tampoco nos importó mojarnos con Canco Rodríguez 'Cantando bajo la lluvia': su Gene Kelly fue de Oscar.

En la recién empezada décima temporada, Merche ya ha dejado una inolvidable Olivia Newton-John con 'Hopelessly devoted to you'. La película 'Grease' ya ha tenido a otros protagonistas en el concurso: Eva Soriano haciendo de Olivia y Mario Vaquerizo como John Travolta con el mítico 'Summer nights'. ¡Y también Agoney con la canción de Frankie Valli!

En el apartado de divas hay mucha competencia. Beatriz Luengo nos hizo viajar a 'Chicago' para meterse en el papel de Catherine Zeta-Jones y seducir con 'All that jazz'. Y Mimi nos invitó al 'Moulin Rouge' al imitar el personaje de Nicole Kidman y brillar con 'Diamonds are the girl's best friend'

Por supuesto, también el cine español se ha hecho hueco en 'Tu cara me suena'. Susi Caramelo, en la décima temporada, ha homenajeado a Concha Velasco con 'El moreno de mi copla'. Además, Anabel Alonso y Lydia Bosch hicieron una deliciosa versión de 'Estoy alegre', imitando los papeles de Belén Cuesta y Gracia Olayo en 'La llamada'.

El broche lo pone uno de esos números que dejan sin aliento. Que se lo digan al jurado, especialmente a Carlos Latre. Ruth Lorenzo dio vida a un dibujo animado tan sensual como Jessica Rabbit para dejar a todos enamorados con 'Why don't you do right'. ¡Qué espectáculo!