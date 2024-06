La reacción de Raoul Vázquez a los tuits sobre sus imitaciones en Tu cara me suena 11: "Tú me odias realmente"

Superado el ecuador de la undécima temporada de Tu cara me suena 11, el líder consolidado es Raoul Vázquez. Se aupó a lo más alto de la clasificación general en la segunda gala, con más o menos holgura, siempre ha encabezado la tabla. Es uno de los mejor valorados por el jurado, uno de los favoritos por el público... Pero, ¿qué opinan las redes sociales?

El cantante se ha sentado a leer algunos de los comentarios y tuits que está recibiendo sobre sus actuaciones. Lo que encuentra es una catarata de elogios sobre su talento y versatilidad. "¿Ves cómo hay mucho amor?", afirma con una sonrisa.

Entre sus números más aplaudidos, se encuentra el de Guitarricadelafuente. "Yo creo que es mi mejor imitación, estoy muy orgulloso", confiesa Raoul, que da también las gracias a Andrea Guasch por la "magia" que se creó en el escenario. De hecho, es una de las tres victorias que lleva en esta temporada.

Con tantos aplausos, el concursante saca su lado prudente. "También me preparo para, si no viene una valoración bonita y yo creo que me he esforzado, que no me siente mal porque puede pasar", afirma.

Otra de sus actuaciones destacadas es la de Michael Bublé, que también le hizo campeón de la gala. Raoul revela que la disfrutó especialmente cuando le tocó volver a cantar, hasta el punto de que le añadió "algunos giros nuevos" que el artista original no hace en su versión. ¡David Bustamante le convenció para hacerlo!

El cantante también se encuentra con un comentario que le propone un reto y que no le gusta especialmente. "Tú me odias realmente, no me quieres nada", bromea sobre ese seguidor, que sugiere la idea al pulsador de que le dé el 'Single ladies' de Beyoncé. ¡Dale al play y descubre todas las reacciones de Raoul a los tuits!