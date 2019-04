ACTUACIONES GALA 8 | YOLANDA RAMOS

Yolanda Ramos vuelve a revolucionar el plató de ‘Tu cara me suena’ en la octava gala con su brutal puesta en escena. La concursante se deja la piel para interpretar la canción ‘Piece of my heart’ de Janis Joplin, considerada una intensa gran estrella del rock and roll y blues, Yolanda nos transmite ese buen rollo a todo el público reuniéndolos a su lado en el escenario.