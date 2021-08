Recordando a Juan Muñoz, concursante de la quinta temporada de ‘Tu cara me suena’

Juan Muñoz es un conocido humorista, actor y director español. Participó en la quinta edición de ‘Tu cara me suena’ realizando un papel destacable en el que nos brindó su gran sentido del humor.

Una de las actuaciones más recordadas que nos dejó en ‘Tu cara me suena’ fue cuando imitó al mítico grupo español Fito y Fitipadis con su recordado tema 'La casa por el tejado'. Una interpretación que hizo levantarse al público para cantar este temazo.

A Juan Muñoz no le tembló el pulso para imitar a nadie, por ello, fue el encargado de encarnar a Antonio Flores para interpretar ‘Arriba esos corazones’. La actuación tuvo más mérito debido a que estaba presente la hermana del cantante fallecido y jurado de ‘Tu cara me suena’, Lolita, quien se emocionó mucho con la actuación del humorista.

Pero no solo interpretó a cantantes españoles en ‘Tu cara me suena’, sino que también se atrevió a cantar en inglés y, ni más ni menos, que a todo un John Lennon con su tema ‘Woman'. Juan Muñoz quiso dedicar esta canción a todas las mujeres de su vida.

Su alegría y pasión fueron las principales virtudes que aportó Juan Muñoz a ‘Tu cara me suena’ y su interpretación de Louis Prima con 'Just a Gigoló', fue su máximo exponente. Tanto jurado como público quedaron encantados con su homenaje al “rey del Swing”.

Como no podía ser de otra forma, Juan Muñoz tuvo que demostrar en ‘Tu cara me suena’ que también es capaz de encarnar a una mujer. La elegida fue Bonnie Tyler con su mítico 'It's a heartache'. Sin duda, una actuación memorable donde se supo poner a prueba.