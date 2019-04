VALORACIONES GALA 13 | ROSA LÓPEZ

Un baile vale más que mil palabras. Esto es lo que ha debido pensar Chenoa al ir a valorar a su amiga, Rosa López, después de marcarse una actuación de diez con 'Pump up the jam' de Technotronic. Además, Lolita no ha querido ser menos, y se ha marcado un bailecito muy sexy.