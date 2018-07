Beatriz Luengo se convierte en la cuarta finalista de la quinta edición de ‘Tu cara me suena’

BEATRIZ LUENGO, CUARTA FINALISTA DE 'TU CARA ME SUENA'

Las actuaciones de Beatriz Luengo no han dejado indiferente a nadie, tras ganar la primera gala del programa nos ha sorprendido con sus imitaciones con un nivel de altura, incluso nos dejó atónitos con su interpretación de Rihanna junto a su marido Yotuel Romero. Revive las actuaciones de Beatriz que no podremos olvidar tras convertirse en la cuarta finalista de la quinta edición de 'Tu cara me suena'. ¡Espectacular!