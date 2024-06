La playlist de Conchita: Sting para relajarse... ¡y 'Antes muerta que sencilla' para bailar!

Tras conocer la playlist de Raoul Vázquez, la siguiente concursante que ha confeccionado su lista de canciones ha sido Conchita. En su caso, hay artistas para todos los gustos, con una heterogeneidad de estilos.

El tema que elige para motivarse es uno de Siloé, que se llama 'Si me necesitas, llámame'. "Buen rollo", asegura. En cambio, para un momento tranquilo se decanta por Sting y su 'When we dance'. "Me flipa y me lleva a un sitio de relajación", asegura.

Hay una canción en especial con la que le es imposible resistirse a bailar: 'Antes muerta que sencilla', de María Isabel. Pero si se trata de arrasar en un karaoke, la elección está clara: Mecano. Ya nos lo demostró con 'Cruz de navajas'.

Para un momento íntimo, se decanta para el silencio: "Es mejor". Tampoco tiene un sonido especial en su móvil para las llamadas ni en su despertador para los madrugones. Lo que Conchita sí nos revela es la canción que más ha escuchado en su vida: ¡de Ptazeta! Está claro que tuvo que estudiar muchísimo para ganar con esta imitación.

Su playlist se completa con uno de los últimos descubrimientos musicales que ha hecho y con una canción de Steve Wonder que le transporta a un bonito recuerdo de su infancia. ¡Descubre su selección completa en el vídeo!