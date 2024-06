Pastora Soler, tras su histórica actuación como Lady Gaga: "Es una experiencia maravillosa"

Lolita Flores ha acabado llorando, Julia Medina y Supremme de Luxe también con lágrimas en los ojos y todo el público, emocionado. Así de espectacular ha sido la actuación de Pastora Soler en Tu cara me suena 11, una visita que ha sido un auténtico lujo incrementado por la imitación que ha hecho. Metiéndose en la piel de Lady Gaga y con la canción 'I'll never love again', ha puesto un broche histórico a la Gala 10. "Es un regalo y una responsabilidad este escenario", asegura ante nuestra cámara, recién terminada su actuación.

La artista sevillana ha vuelto a atreverse con una diva después de que, en la temporada 2, hiciera una sublime Celine Dion. "Soy muy osada, pero disfrutando muchísimo de esta gozada de programa, es una experiencia maravillosa", confiesa.

Pastora nos revela por qué ha elegido a Lady Gaga y este tema de la película 'A star is born' ('Ha nacido una estrella'). "Es una de las canciones más bellas de los últimos años, siempre me ha emocionado muchísimo", afirma. Y reconoce: "Cuando te enfrentas a cantarla, te das cuenta de la dificultad... pero me gustan los retos".

Tras esta nueva visita como invitada, las ganas de escucharla más son inevitables, tanto como preguntarla si daría el paso de convertirse en concursante de Tu cara me suena. "Este programa se merece dedicarle muchísimo tiempo porque tiene mucho trabajo detrás", asegura, una dedicación total que en este momento no le es posible por su trabajo, celebrando ahora sus 30 años de carrera musical, y por sus dos niños "muy pequeños todavía".

Sin embargo, Pastora deja la puerta abierta a un encuentro futuro. "Cuando ya sean un poquito mayores, y como este programa va a durar toda la vida, a ver si alguna vez me atrevo", comenta.