Ruth Lorenzo canta el villancico 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey

La Navidad llega a 'Tu cara me suena' de la mano de Ruth Lorenzo. La concursante tiene la difícil tarea de imitar a Mariah Carey cantando el villancico de 'All I want for Christmas is you' vestida con un look de Papá Noel.