DESCUBRE EL MENSAJE QUE LE HA ENVIADO

¡Ha vuelto a crear fantasía! Brays Efe ha conquistado a los espectadores con la 'Mala mujer' como C. Tangana. El concursante se ha metido en la piel del cantante a la perfección y el propio artista no ha tardado en reaccionar tras ser imitado en la octava gala de 'Tu cara me suena'.