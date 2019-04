¿CON QUÉ LOOK TE QUEDAS?

No hay gala que los looks de Chenoa pasen por desapercibidos. La miembro del jurado nos deja boquiabiertos todas las semanas con su vestuario y las redes sociales se hacen eco preguntando dónde pueden encontrar las prendas. Ahora que se acerca la Nochevieja, sabemos que ya has empezado a pensar en tu conjuntazo, por lo que te mostramos los vestidos más impresionante que ha lucido Chenoa en 'Tu cara me suena' para que te sirva de inspiración. ¿Con cuál te quedas?