Vanesa Martín, Andrés Calamaro y Natalia, entre las imitaciones de la gala de esta noche en 'Tu cara me suena'

El programa líder de la noche de los viernes regresa para una nueva gala. La octava edición de ‘Tu cara me suena’ está triunfando por todo lo alto en Antena 3. El pasado viernes 6 de marzo ‘Tu cara me suena’ mantuvo su posición de liderazgo absoluto en la noche del viernes respecto al resto de ofertas estelares con un 20,7% de cuota de pantalla y creciendo + 1 punto respecto a la gala anterior. El espacio presentado por Manel Fuentes fue la emisión más seguida del día (2.527.000 espectadores, +97.000 con respecto al viernes anterior).

Los concursantes siguen exigiéndose al máximo, en esta ocasión Mario Vaquerizo imitará a Andrés Calamaro; Maria Isabel a Mabel; Monaguillo se transformará en Two Man Sound; Nerea se atreve con Natalia en directo con ella. Cristina Ramos cantará como Meani; Gemeliers se atreven en ‘original y copia’ con Andy y Lucas; Jorge González se transformará en Maroon Five; Belinda Washington será Dalida en el escenario y Rocío Madrid en ‘original y copia’ imitará a Vanesa Martín.

El invitado de la semana es Roi Méndez que cantará “Walking on the moon”, The Police.