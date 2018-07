Sweet California cantará al ritmo de Destiny's Child en 'Tu cara me suena'

El grupo asistirá a la gala como estrella invitada

'Tu cara me suena' no solo tiene las divertidas imitaciones de sus concursantes, sino que en ocasiones cuenta con la presencia de estrellas invitadas que dejan al público y al jurado boquiabiertos. Esta semana es el turno de la girlband Sweet California. No te pierdas su increíble transformación el viernes, a las 22:00 horas en Antena 3.