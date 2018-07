HACE CUATRO AÑOS QUE PISARON EL PLATÓ POR PRIMERA VEZ

Han pasado ya cuatro años desde que Auryn se subiera por primera vez el escenario de 'Tu cara me suena' para imitar a los Jackson Five. Además de su indiscutible talento para cantar, la boyband que ha anunciado su disolución recientemente demostró que imitar no se le da nada mal y volvieron al programa para meterse en la piel de los Backstreet Boys y cantar "Everybody (Backstreet's Back)". Fue entonces cuando nuestro concursante Blas Cantó nos sorprendió calcando todas las voces del anuncio de la lotería de Navidad. Recordamos los mejores momentos del grupo en el programa.