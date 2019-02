¿Quieres vivir la final de 'Tu cara me suena' desde el plató? ¡Participa en nuestro concurso!

× Bases legales

ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA CORPORACIÓN), con domicilio en Avda. Isla Graciosa, 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, en colaboración con GESTMUSIC ENDEMOL, con domicilio en Barcelona (08024), calle Santa Elionor, 3, organizan la presente promoción con motivo de la final del Programa de televisión “TU CARA ME SUENA” (el Programa) en Antena 3, regalando diez (10) entradas dobles para ver la final en el plató, todo ello de conformidad con las siguientes bases:

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio español. Será necesario además que el concursante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

2.- Duración de la promoción.

Promoción válida desde el 31 de enero hasta el 5 de febrero de 2019. Durante este plazo los interesados podrán participar. Tras esta fecha, no se admitirán más participaciones.

El ganador se dará a conocer en la web del Programa (https://www.antena3.com/programas/tu-cara-me-suena/) en las 24 horas posteriores a la finalización del citado plazo.

3.- Mecánica.

Las personas que deseen participar en la presente promoción deberán acceder a la página web del Programa (arriba indicada) y responder en el menor tiempo posible a las cinco (5) preguntas que aparecerán en dicha web durante la Duración de la Promoción.

Resultarán ganadoras las diez (10) personas que respondan más rápido y de manera correcta a las cinco preguntas.

Los participantes declaran conocer y acepta las condiciones de participación y envío de contenidos que figuran en la web de Antena 3 (https://www.antena3.com/sobre-nosotros/bases-participacion-concursos-desarollados-traves-internet_201605095730a22f6584a895cd191ece.html).

4.- Premio.

Se seleccionarán DIEZ (10) ganadores. El premio para cada uno de ellos consistirá en una entrada doble para acudir a la final del Programa, como se detalla a continuación.

Incluye:

- Entrada doble para ver la final del Programa el día 8 de febrero de 2019 en el plató, en Sant Just Desvern (Barcelona).

El premio no incluye ningún tipo de extras, ni aquello que no esté definido en las presentes bases. Es decir, no incluye alojamiento ni los traslados.

Una vez anunciados los ganadores, ATRESMEDIA CORPORACIÓN contactará con ellos para enviarles las entradas y se les facilitará toda la información necesaria para acudir al evento. En caso de no contactar con los ganadores tras el anuncio de los mismos (en un plazo de 24 horas), su participación quedará anulada. En el caso de los que sí respondan, en los dos días

previos a la celebración del evento se volverá a contactar con ellos para confirmar su asistencia, sin esa confirmación no se considerará aceptado el premio. Ese contacto para obtener la confirmación de asistencia definitiva se realizará hasta un máximo de 3 veces, si los ganadores no contestan, aceptan que su participación queda anulada y el premio pasaría a un suplente (elegido por orden de rapidez en el acierto de todas las preguntas).

La convocatoria de público es a las 20h del día 8 de febrero de 2019 y la finalización del Programa será a la 1:30h. Hay transporte público para llegar a los estudios. En las entradas dobles que se enviarán a los ganadores se les informará de las líneas de autobús, tranvía, Renfe y autobuses nocturnos disponibles.

Los ganadores tienen derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo, no podrán en ningún caso, canjearlo por otro distinto.

5.- Datos personales

Responsable del Tratamiento

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A., en adelante “Atresmedia”

Calle Isla Graciosa 13, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid Contacto del Delegado de Protección de Datos: privacidad@atresmedia.com

Finalidad y legitimación del tratamiento

1. Gestión de la participación e inscripción en el concurso, en base a su consentimiento otorgado en el momento de la inscripción.

2. En caso de resultar ganador para la comunicación y gestión del premio para la correcta ejecución del concurso y para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de Atresmedia.

Plazo de conservación

Los datos personales proporcionados se conservarán durante la duración del concurso, y, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, Atresmedia contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Atresmedia como consecuencia de su prestación de servicios.

Derechos

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Atresmedia tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, Atresmedia dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, será necesario que el solicitante envíe una carta adjuntando en ella fotocopia de su D.N.I. a la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

En cualquier caso, El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web https://www.aepd.es

6.- Aceptación de las bases

Con su participación en esta promoción los candidatos aceptan las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento en www.antena3.com, y el criterio de ATRESMEDIA CORPORACIÓN en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo. A estos efectos, ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio, sin que los concursantes puedan realizar reclamación alguna a ATRESMEDIA CORPORACIÓN por ello.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva asimismo el derecho de cancelar total o parcialmente la presente promoción si por causas ajenas a su voluntad fuera necesario, sin que dicha cancelación implique ninguna responsabilidad para ATRESMEDIA CORPORACIÓN.