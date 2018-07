Mario Casas elogia a Canco Rodríguez por su espléndida imitación de The Cure en 'Tu cara me suena'

EL ACTOR LE DEDICÓ UNAS BONITAS PALABRAS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

Canco Rodríguez se alzó con una merecidísima victoria en la sexta gala de 'Tu cara me suena' gracias a su magnífica imitación de The Cure interpretando el tema 'Friday I'm in live'. Las redes sociales se volcaron con el concursante y aplaudieron su actuación dedicándole mensajes de admiración. Entre las caras conocidas que quisieron felicitar al actor destaca Mario Casas -coincidieron en la película 'Fuga de cerebros'-, quien a través de su cuenta le envío un bonito mensaje: "Qué grande eres".