ACTUACIONES GALA 6 | CANCO RODRÍGUEZ

Canco Rodríguez anima a todo el plató de 'Tu cara me suena' con una actuación muy divertida como The Cure en la canción 'Friday I'm in love'. El artista ha cantado, bailado, saltado en una cama y miles de peripecias que han transformado una actuación en un verdadero espectáculo.