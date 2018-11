CORBACHO SE HA MIMETIZADO TOTALMENTE CON MELODY

"Vivo en la desazón y el vacío de no ver a Corbacho en todo el día, es Melody", Manu Sánchez está muy preocupado de no encontrar a su compañero en la séptima gala de 'Tu cara me suena'. El concursante confirma que se ha mimetizado totalmente con Melody, ¿será una imitación perfecta? No te pierdas sus palabras. El viernes a las 22:00 horas, 'Tu cara me suena' en Antena 3.