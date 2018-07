Lucía Gil eclipsa en la gran final de 'Tu cara me suena' como Bonnie Tyler en 'Total eclipse of the heart'

La concursante más joven de la sexta edición de 'Tu cara me suena' ha eclipsado a todo el público del programa con su estupenda actuación como Bonnie Tyler con su éxito 'Total eclipse of the heart'. Lucía Gil, la aspirante al premio final ha derrochado mucha fuerza durante su imitación. ¡Bravo, Lucía!