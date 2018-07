Los dúos más impactantes y divertidos de los concursantes de 'Tu cara me suena'

¡10 ACTUACIONES INOLVIDABLES!

Los concursantes de 'Tu cara me suena' siempre lo dan todo en el escenario, intentan hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo quieren hacernos reír y disfrutar. Te traemos una recopilación de los mejores dúos del programa para que puedas revivirlos todos. ¿Recuerdas la increíble versión de 'New York, New York' de la mano de Lucía Jiménez y Edu Soto? ¿Y el twerking de Beatriz Luengo y Yotuel interpretando a Rihanna y Drake en 'Work'? ¡Descubre éstos y muchos más!