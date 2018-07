MAKING OF DE LA GRAN FINAL

Nervios, ilusión, emoción... El equipo de la sexta edición de 'Tu cara me suena' vivió la gran final con mucha intensidad y tristeza por despedir una edición cargada de momentos que nos han hecho muy felices. Nosotros no nos quisimos perder la última gala y os mostramos algunas de las imágenes que no se vieron en televisión. ¡Hasta siempre!