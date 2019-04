Las veces que la 'Spice Girl' Geri Halliwell ha pasado por el plató de 'Tu cara me suena'

En la cuarta edición de 'Tu cara me suena', Silvia Abril tuvo que rodearse de hombres como Geri Halliwell para versionar 'It's raining men'. La actriz no dudó en dejarse la piel para clavar la actuación de la cantante británica.

Pero no era la primera vez que 'Geri' pisaba el plató del programa. En la segunda edición, el jurado se convirtió en las Spice Girls para rememorar su famoso éxito 'Wannabe' y dejar a todos boquiabiertos. Carlos Latre hizo de Victoria Beckham, Carolina Cerezuela de Emma Bunton, Carolina Ferre de Mel C, Àngel Llàcer de Mel B y Mónica Naranjo de Geri Halliwell. ¡Una actuación que nada tuvo que envidiar a la del grupo original!

Y ahora le toca el turno a Pepa Aniorte. El pulsador de 'Tu cara me suena' decidió que, en la octava gala, fuera la actriz la tercera en imitar a la cantante británica. ¿Conseguirá subir el listón? ¡No te lo pierdas! Este viernes a las 22:00 horas en Antena 3.