Silvia Abril se rodea de hombres para cantar "It's raining men" de Gery Halliwell

TU CARA ME SUENA – GALA 13 – TEMPORADA 4

Botas altas blancas, gabardina de charol y paraguas en la mano, a Silvia Abril le “llueves los hombres” en la decimotercera gala de 'Tu cara me suena'. La actriz y humorista se enfunda un sexy body rojo para interpretar el tema "It's raining men" imitando a la ex Spice Girl Geri Halliwell. Un programa más, la concursante saca su lado más sensual y demuestra que no se le da nada mal.