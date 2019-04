Falete tiene un "truco del almendruco" para cantar en inglés

ENSAYOS | GALA 8 | TU CARA ME SUENA

El artista tiene que imitar a Gloria Gaynor en la octava gala de la cuarta temporada de 'Tu cara me suena'. Falete tiene dificultades para recordar la letra de 'I am what I am', que tendrá que interpretar en inglés. Arnau Vilà no puede evitar recordar las curiosas reglas mnemotécnicas que empleaba Daniel Diges para aprender canciones en otros idiomas. Disfruta de una nueva edición del programa el viernes 6 de noviembre a las 22:00 horas en Antena 3.