Esta semana vuelve 'Tu cara me suena' mucho más divertido y emocionante

VIERNES A LAS 22:00

Esta semana nos esperan grandes imitaciones en un nuevo programa de Tu cara me suena, entre ellas Falete imitará a Juan Gabriel y la todoterreno Silvia Abril imitará a Ylenia y dejará al jurado sin palabras. Ruth Lorenzo imitará a dos artistazos a la vez y nos esperan mucho momentazos más. No te pierdas este viernes a las 22:00 un nuevo programa de Tu cara me suena.