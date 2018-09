El viernes, especial 'Tu cara me suena' en 'La Ruleta de la Suerte' y '¡Ahora Caigo!'

ANTES DEL ESTRENO A LAS 22:00 HORAS

El viernes, antes del estreno de 'Tu cara me suena', queremos celebrar una edición por todo lo alto con un especial del programa en 'La Ruleta de la Suerte' a las 13:45 horas y un especial en '¡Ahora Caigo!' a las 18:45 horas. En los dos programas contaremos con la visita de concursantes de esta séptima edición de 'Tu cara me suena' y con exconcursantes que nos dejaron momentos inolvidables. ¡No te los pierdas! Además, a las 22:00 horas, el gran estreno de 'Tu cara me suena' en Antena 3.