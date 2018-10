SE CONVERTIRÁ EN SAMANTHA FOX

Para la cuarta gala de 'Tu cara me suena', el pulsador ha retado a Anabel Alonso a imitar a Samantha Fox. La actriz se enfrenta a este reto con mucho miedo por el inglés y el baile, algo que dice no dominar demasiado. "No sé lo que digo", afirma Anabel después de contarnos su truco para que se le entienda en el escenario. Para la coreografía ha confesado que tiene que ser "mucha coreografía y fiestas de un pueblo". ¿Qué tal se le dará el reto? ¡Nos vemos el viernes a las 22 horas en Antena 3!