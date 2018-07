Diana Navarro hace vibrar de emoción con 'Anytime you need a friend' de Mariah Carey en 'Tu cara me suena'

Decidida y auténtica, Diana Navarro se ha enfundado en la piel de Mariah Carey para dejarnos sin palabras con la interpretación 'Anytime you need a friend' en 'Tu cara me suena'. ¡Ha sido una gran actuación! ¡Bravísima!