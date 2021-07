David Fernández, nuevo concursante de la novena edición de ‘Tu cara me suena’

David Fernández ha sido confirmado para ser uno de los nuevos concursantes de la novena temporada de ‘Tu cara me suena’.

Aunque no será la primera vez que podremos disfrutar del humorista en este programa, ya que ha estado hasta en dos ocasiones.

La primera, actuó junto a David Amor interpretando al dúo Milli Vanilli en 2017. Las canciones que cantaron fueron ‘Baby don't forget my number’ y 'Girl you know it's true'. ¡Así de bien se le ha dado!

Su segunda participación en el programa fue en 2018, interpretando el ‘Feliz Navidad’ de José Feliciano. ¿Recuerdas cómo fue esa actuación en el programa? ¡Dale al play para revivirla!

Así, David Fernández se unirá a los ya confirmados Loles León, Los Morancos, Agoney y Lydia Bosch.