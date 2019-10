El nombre de la nueva concursante de 'Tu cara me suena' no ha parado de sonar fuera de nuestras fronteras, Cristina Ramos es una de las concursantes confirmadas y llega pisando fuerte. Además de ganar el concurso de Telecinco, se alzó con el premio de 'La Vox México 2018'. Este año también ha conseguido un gran puesto en 'America’s Got Talent The Champions'.

El fichaje de Cristina Ramos se une a la lista de concursantes de la octava edición de 'Tu cara me suena' que ya cuenta con los hermanos Jesús y Daniel Morilla, más conocidos como Gemeliers, Nerea Rodríguez, Belinda Washington, Jorge González, El Monaguillo, María Isabel y Rocío Madrid.

Cristina Ramos ya estuvo de invitada en 'Tu cara me suena' de Costa Rica encarnando a Mariah Carey.

El programa presentado por Manel Fuentes explota el humor y el talento a partes iguales y ayuda a acercar al gran público grandes voces que no han tenido la oportunidad de penetrar con fuerza en la industria musical.

'Tu cara me suena' es un éxito de audiencia y la séptima edición de 'Tu cara me suena' cerró con una sobresaliente media de 2,6 millones de espectadores y un 20,2% de share. En la gala final, el formato de Antena 3 se despidió con récord de temporada ante un 23,3% de cuota de pantalla y 3.136.000 espectadores.