Chenoa pondría carbón... ¡a sí misma!: "Debo de imponerme un poco más en el jurado de 'Tu cara me suena'"

Los Reyes Magos llegarán a 'Tu cara me suena' con una gala especial el próximo día 6 de enero. Además, el programa cuenta con sus propios 'reyes': los miembros del jurado. De hecho, reparten tanto regalos como carbón, en forma de puntuaciones. Chenoa ya avanza sobre la fiesta que tienen preparada que "el plató va a estar rebosante de energía".

La cantante, por supuesto, estará en una celebración tan especial, junto con Àngel Llàcer y Carlos Latre, a los que se sumará Anabel Alonso para cubrir por una noche el puesto de Lolita. Será una noche de reencuentros, en la que volverán a picarse, a discrepar, a divertirse... Quizá por eso, al elegir a quién pondría carbón, responde: "Para mí". "Porque me dejo, me gritan y me dan collejas, y no digo ni mú", asegura.

"Debo imponerme un poco más pero es imposible, les quiero mucho para eso", confiesa sobre sus compañeros de jurado. Por eso, se quedaría para ella misma el carbón y recuerda que tuvo de pequeña: "Del dulce, estaba riquísimo".

Puestos a recordar, confiesa que es muy navideña pero que vivía estas fechas de forma muy diferente cuando era pequeña. "En Argentina, que es donde yo vivía hasta los 8 años, es verano, nuestros Reyes eran muy veraniegos", cuenta. Por eso, reconoce que "el cambio fue brusco" al venir aquí, aunque también disfruta mucho de "ese punto de frío y churros con chocolate".