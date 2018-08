REINA DEL POP

Madonna cumple hoy 60 años y hemos querido recordar todas las actuaciones de 'Tu cara me suena' en las que los concursantes han tenido que interpretar al gran icono de la música, de la sensualidad, de la fama, a la inigualable reina del pop. Canciones como 'Sooner or Later', 'Frozen', 'Like a Virgin' y muchas más. No te pierdas esta recopilación dónde podrás revivir viejos tiempos. ¡Felicidades Madonna!